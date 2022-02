VIDEO Liga 1: FC Voluntari revine provizoriu pe podium (3-1 vs Sepsi Sf. Gheorghe)

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu, 32 de ani, transferat in aceasta iarna la FC Voluntari, nu a prins inca un meci ca titular la echipa ilfoveana, insa face show la antrenamente. Fostul atacant de la Astra și FCSB a fost filmat inaintea partidei cu Rapid reușind o execuție spectaculoasa: aflat in zona intrarii la…

- Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 0-0, sambata, pe teren propriu, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. FC Voluntari a ajuns la opt meciuri fara infrangere, trei victorii si cinci egaluri.La FC Voluntari a debutat in acest meci Constantin…

- FC Voluntari a anuntat, miercuri, ca mijlocasul Constantin Budescu a semnat un contract valabil sase luni cu gruparea ilfoveana. Jucatorul anului 2017 in Romania, Budescu are in palmares titlul de campion, Cupa si Super Cupa Romaniei, toate cu Astra Giurgiu. El a fost selectionat de 16 ori la echipa…

- Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, a declarat ca mijlocasul Constantin Budescu nu va mai semna cu echipa covasneana, subliniind ca acesta a ales sa negocieze cu FC Voluntari."Asa este, domnul Budescu ne-a trimis un mesaj dupa amiaza. A zis ca îsi cere scuze,…

- La 50 de ani, Liviu Ciobotariu a revenit in prim-planul Ligii 1. „Profesorul”, cum ii zic jucatorii, a urcat-o pe FC Voluntari pe podium, insa traiește și acum regretul campionatului ratat cu formația din Targu Mureș in 2015. - Domnule Ciobotariu, la prima conferința spuneați ca Voluntari nu va mai…

- A treia ediție a Sports Festival va avea loc intre 9 și 12 iunie 2022 in Cluj-Napoca și va aduce in fața publicului nume mari din tenis și fotbal, precum Simona Halep, Horia Tecau, dar și Francesco Totti și Andrea Pirlo, care vor participa la meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Organizatorii Sports…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Laurentiu Reghecampf, a condamnat decizia conducerii clubului din Voluntari, pentru pretul exagerat al biletului la meciul de sambata: 100 de lei tichetul. „Nu stiam ca mai avem parte de asemenea episoade. Imi pare rau ca aud asta. Nu cred ca este normal.…