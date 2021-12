Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Internaționalul moldovean Vadim Rața este pe val la FC Voluntari. Mijlocașul a marcat al cincilea sau gol in actuala ediție a Ligii 1, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Rața a inscris in meciul cu Dinamo București, ciștigat de ilfoveni cu 2-1. El a egalat in minutul 19. Ion Gheorghe a marcat…

- Dupa cum se știe deja, in pauza precedenta prilejuita de meciurile oficiale și amicale ale loturilor naționale de fotbal ale Romaniei, ACS Petrolul ’52 a fost invitata sa dispute o partida amicala, pe stadionul din „Groapa”, in compania echipei Dinamo București (foto sus; Mihai Constantinescu, in duel…

- CSO Voluntari a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 84-81 (14-14, 16-15, 17-24, 23-17, 14-11), dupa prelungiri, marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de baschet masculin. Ilfovenii conduceau cu 70-67 cand mai erau zece secunde din timpul regulamentar, dar…

- Vasile Miriuța (53 de ani), in prezent oficial la Minaur Baia Mare, a dezvaluit interesul mai mult cluburi din Ungaria pentru Marco Dulca (22 de ani), mijlocașul Chindiei Targoviște. Chindia - FCSB, totul AICI Marco Dulca a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Chindiei in disputa cu FCSB, de la…

- Partida dintre FC Argeș și Chindia, din etapa a 10-a a Ligii 1, s-a incheiat nedecis, 0-0. Daniel Popa (26 de ani), atacantul dambovițenilor, a ratat șansa de a inscrie al patrulea sau gol al sezonului.In minutul 25, centralul a aratat punctul cu var, iar Chindia a avut ocazia de […] Articolul DANI…

- Valentin Crețu a vorbit despre penalty-ul controversat al meciului U Craiova 1948 – FCSB. In minutul 61 al partidei, fundașul dreapta a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, de la adversar. Arbitrul central Iulian Calin a lasat inițial jocul sa continue, dar a indicat punctul cu var,…

- Umilința din derbiul cu FCSB (0-6) a dus la o schimbare de antrenor la Dinamo, Dario Bonetti (60 de ani) fiind înlocuit din funcție. Conform gsp.ro, cele doua parți au ajuns la un numitor comun, iar contractul a fost reziliat. Favorit pentru a-l înlocui pe Bonetti este Vasile…