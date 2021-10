CFR Cluj a învins acasa, duminica, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în ultimul meci disputat în etapa a XIII-a a Ligii 1.



Golurile au fost marcate de Bouhenna ('24) și Culio ('53).



În minutul 80, Bordeianu (CFR) a fost eliminat dupa ce a primit al doilea cartonaș galben.



Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a:

U Craiova 1948 vs Gaz Metan Mediaș 2-0Chindia Târgoviște vs CSU Craiova 0-1FC Voluntari vs FC Argeș 0-2CS Mioveni vs FC Botoșani 1-1Dinamo București vs Rapid București 1-1Academica Clinceni vs…