​VIDEO Liga 1: Astra Giurgiu vs Dinamo București 2-0 / Vali Gheorghe, lovitură liberă executată perfect Astra Giurgiu a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, în etapa a XXIV-a a Ligii I. Dupa acest succes, Astra a urcat de pe locul 13 pe 11, cu 28 de puncte, iar Dinamo coboara de pe locul 11 pe locul 12, cu 26 de puncte.



Au marcat: V. Gheorghe '36, Stahl '41

1-0, min. 36: V. Gheorghe a marcat dintr-o lovitura libera de la 20 de metri;

2-0, min. 41: Stahl a înscris cu un sut violent, de la 15 metri, dupa o respingere a balonului în urma unui corner, potrivit News.ro.

Golul lui Gheorghe:







Golul lui Stahl:







