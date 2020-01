Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Manoliu, cunoscut drept Marcel „Strong“, din Gura Humorului, judetul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca era seful unei retele de trafic de etnobotanice. In plus, ar fi incercat sa violeze un minor dupa ce pustiul l-ar fi cautat acasa pentru a-si procura droguri.…

- Sore este una dintre cele mai apreciate de la noi, insa puțini știu ca aceasta are o problema de sanatate. Vedeta sufera de miopie, iar de la varsta de 16 poarta lentile pentru ca altfel nu reușește sa distinga lucrurile.

- Oana Roman a anunțat, cu cateva zile in urma, ce se intampla cu mama ei. Mioara Roman are in prezent varsta de 80 de ani și a fost dusa de catre vedeta la spital. La fel ca de fiecare data cand trebuie sa aiba de-a face cu mersul la spital, vedeta se ingrijoreaza și se […] The post Ce probleme de sanatate…

- Emilian Narcis Ciocanel, cunoscutul concurent de la ”Totul pentru dragoste”, a fost condamnat definitiv pentru trafic de influența la doi ani de inchisoare.Vedeta tv a ajuns sub lupa oamenilor legii pentru trafic de influența, dupa ce ar fi cerut 10.

- Rita Muresan este o mama implinita. Vedeta are o relatie foarte apropiata cu fiicele sale, chiar daca nu mai locuiesc in aceeasi tara. Dorul de ele nu le-a putut tine despartite mult timp, astfel ca si-a facut bagajele si a plecat in America. De cand s-a intors in tara insa, se confrunta cu cateva probleme…

- ”Arta cere sacrificii” era o vorba foarte cunoscuta, iar Lidia Buble a simțit pe propria ei piele, la propriu, mesajul. Vedeta a filmat ore bune pentru noua piesa, iar pentru asta a avut de indurat multa durere.

- Oana Zavoranu a reacționat extrem de dur dupa ce s-a zvonit ca partenerul ei de viața, Alex Ashraf, ar fi fost surprins in tandrețutri cu alta femeie. Oana Zavoranu a publicat un mesaj prin care isi apara partenerul de viata si spune ca totul este o inventie. " Traim vremuri in care rautatea, mizeria,…