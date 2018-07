Stiri pe aceeasi tema

- Veste bombE in showbiz. REzvan Simion a cerut-o in cEsEtorie pe Lidia Buble. Sau cel putin asta intelegem din cel mai recent mesaj al vedetei. REzvan Simion xi Lidia Buble trEiesc o frumoasE poveste de dragoste de ceva timp, iar in aceastE varE au plecat intr-o vacantE de lux peste mEri xi tEri.

- Vara a inceput, vacanta a sosit xi ea, iar vedetele au dat startul concediului. Printre primele vedete care au ales sE plece in concendiu sunt Lidia Buble xi REzvan Simion. Cei doi indrEgostiti au plecat departe de Romania, peste mEri xi tEri, tocmai in Maldive.

- Comisia de la Venetia va elabora in luna iulie un raport preliminar pe legile Justitiei din Romania, iar cel definitiv va fi gata in octombrie, a declarat, marti, senatorul PNL Alina Gorghiu, dupa intalnirea Comisiei speciale cu expertii internationali, mentionand ca are convingerea ca PSD nu va…

- Razvan Marin e dorit insistent de AS Roma, iar transferul mijlocașului roman s-ar putea realiza in vara acestui an cu o mana de ajutor venita de la Real Madrid. Calcionews24.com noteaza ca "portarul Alisson probabil va pleca la Real Madrid in iunie", iar suma obținuta pe goalkeeper ar urma sa fie folosita…

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Popescu Piedone. In urma cu puțin timp, fostului primar al sectorului patru a facut marele anunț conform caruia a devenit bunic.(CITEȘTE ȘI: CRISTIAN POPESCU PIEDONE A AJUNS DE NERECUNOSCUT!) In urma cu aproximativ o ora, fostul edil al sectorului patru a facut…