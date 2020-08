Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna i-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban, sa fie de acord cu organizarea referendumului pentru inițiativa ”Fara penali in funcții publice” odata cu alegerile locale. Solicitarea a fost facuta in timpul dezbaterii de la "Ora premierului", pe tema achizitiilor de masti de catre…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, anunta ca PNL va depune, in cursul zilei de luni, cererea de revocare a Avocatului Poporului, Renate Weber, si va incerca sa genereze o majoritate. „Facand scut in jurul Avocatului Poporului, PSD se transforma in avocatul pensiilor nesimtite”, a transmis liderul…

- Ultima saptamana de activitate a Parlamentului Foto: cdep.ro Camera Deputatilor va dezbate saptamâna viitoare motiunea simpla împotriva ministrului sanatatii, Nelu Tataru. PSD solicita demisia acestuia, pentru ca nu a gestionat corespunzator epidemia de COVID-19. Tot saptamâna…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Florin Roman, liderul deputaților PNL: Criminalii, violatorii și talharii nu mai pot fi eliberați condiționat Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat inițiativa legislativa pe care am depus-o in calitate de parlamentar PNL, prin care criminalii violatorii…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, acuza o colaborare la vedere intre USR și PSD in Camera Deputaților: episodul este consemnat in stenograma ședinței din 26 mai a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.Extras din stenograma: (...) Domnul Florin-Claudiu…

- Camera Deputatilor a respins miercuri ordonanta de urgenta prin care Guvernul Orban amana cu sase luni intrarea in vigoare a legii date anul trecut de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. 209 de deputati au votat „pentru”, 98 s-au abtinut iar 3 au votat „impotriva”. 209 voturi pentru, 98 abtineri,…

- Subiectul pensiilor speciale s-a intors in jocul politic dupa ce Curtea Cosntituționala a decis ca abrogarea este neconstituționala. Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut, luni, apel la PNL și la Ludovic Orban pentru adoptarea unei ordonanțe de urgența de impozitare a…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, ca in cazul infractiunilor de evaziune fiscala se va aplica pedeapsa cu amenda daca prejudiciul nu depaseste 100.000 euro si este recuperat integral, informeaza AGERPRES . De asemenea, comisia a stabilit sa nu se mai pedepseasca fapta de evaziune…