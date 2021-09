Stiri pe aceeasi tema

- Ședința coaliției de guvernare s-a incheiat rapid, in circa o ora, timp in care ambele tabere, PNL și USR Plus, și-au susținut pozițiile anterioare. Practic, nu a fost vorba de nicio negociere. Urmeaza moțiunea. Copresedintele USR PLUS Dan Barna a precizat vineri ca, in cadrul negocierilor din coalitia…

- Dan Barna a anuntat, vineri seara, dupa sedinta Coalitiei, ca USR PLUS a depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu si ca la inceputul saptamanii viitoare ministrii USR PLUS isi vor depune demisiile. Anuntul a fost facut dupa ce, in sedinta Coalitiei, Barna si Ciolos le-au spus celor de la…

- Ședința coaliției, fara rezultate: USR PLUS va depune moțiunea de cenzura. Premierul Cițu amenința cu demiterea de la guvernare Ședința coaliției, fara rezultate: USR PLUS va depune moțiunea de cenzura. Premierul Cițu amenința cu demiterea de la guvernare Dupa mai bine de o ora de discuții, ședința…

- Membrii Coaliției reuniți vineri seara in ședința pentru negocieri privind guvernarea nu au ajuns la un consens. Dan Barna și Dacian Cioloș i-au cerut demisia lui Florin Cițu, amenințand cu moțiunea de cenzura. Premierul a ripostat, spunandu-le ca ii va scoate de la guvernare daca vor alege acest demers.…

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat ca, in acest moment, miniștrii USR-PLUS nu demisioneaza din Guvern pentru ca așteapta sa vada ceea ce se va intampla in Parlament. Daca nu va trece moțiunea de cenzura, atunci miniștrii USR vor demisiona in bloc, insa daca aceasta va trece, USR-PLUS ramane…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat joi, intr-o postare facuta pe Facebook , ca depun moțiune de cenzura pentru demiterea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. Pentru ca au doar 80 de parlamentari, insuficienți pentru inițierea moțiunii, USR-PLUS invita celelalte partide sa sprijine demersul. „Cele…

- Liderii USR PLUS au discutat trei variante in ședința care a avut loc miercuri, dupa scandalul din guvern. Variantele luate in calcul de liderii partidului au fost depunerea unei moțiuni de cenzura, retragerea din guvern sau impunerea unor amendamente la proiectul de investiții Anghel Saligny. La finalul…