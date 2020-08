Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat sambata ca dreapta pro-europeana s-a reunit intr-un proiect comun pentru Bucuresti, anuntand ca PNL, USR si PLUS vor sustine candidati comuni in Capitala, apreciind ca bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa ia sfarsit.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, dupa validarea liste candidatilor pentru primariile de sector, ca este convins de faptul ca alaturi de Alianta USR PLUS vor castiga alegerile locale si viata bucurestenilor va fi schimbata in bine.

- "Am luat decizia de a convoca Biroul Politic National al PNL sambata dimineata pentru a definitiva toate candidaturile", a spus luni Ludovic Orban, la sediul PNL, dupa o sedinta de campanie a liberalilor.Orban a aratat ca, pana sambata, fiecare filiala judeteana a PNL are obligatia de a…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan considera ca pentru alegerile locale, candidaturile comune ale formatiunilor de dreapta la sectoare ar garanta o victorie pe linie a dreptei in Bucuresti, mai ales ca ”la sfarsitul unui mandat esuat, primarul Gabriela Firea e un candidat extrem…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit la B1 TV, despre o posibila alianța pe care ar face-o la alegerile locale cu Pro Romania și ALDE."Am avut inainte de pandemie legate d eperspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart.…