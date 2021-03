Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunta Metrorex, care precizeaza ca…

- A murit unul dintre cei mai fanatici suporteri ai echipei FC Romania. Constantin Nicolae Daniel, care era tobosarul galeriei si era nelipsit de la meciurile de fotbal ale gruparii romanesti din Enfield, a fost rapus de COVID-19 intr-un spital din tara natala, scrie anuntul.uk

- Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca decizia de a cere test COVID negativ pentru cei care se intorc in țara din zonele galbene cu risc epidemiologic este menita sa limiteze raspandirea coronavirusului in Romania și ca este o masura adoptata deja de multe țari europene. „Putem depista daca persoana e pozitiva…

- Protestatarii s-au strans sambata seara in fața Ministerului Sanatații, unde au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa incendiul de vineri de la „Matei Balș”.Oamenii spun ca este o atmosfera de dezbinare și sunt nemulțumiți…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

- Zeci de persoane s-au adunat vineri seara in fața spitalului Matei Balș. Participanții scandeaza mai multe lozinici care ii vizeaza in special pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și pe șeful DSU, Raed Arafat, considerați principalii vinovați de tragediile din spitalele din Romania. Protestatarii…

- Zeci de persoane s-au adunat vineri seara in fața spitalului Matei Balș Participanții scandeaza mai multe lozinici care ii vizeaza in special pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și pe șeful DSU, Raed Arafat, considerați principalii vinovați de tragediile…