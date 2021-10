Stiri pe aceeasi tema

- Pana de curent a provocat noi dificultati libanezilor, care se confrunta cu pierderea locurilor de munca, cresterea preturilor si foamea provocata de inrautatirea situatiei financiare a tarii. Pana de electricitate de sambata a afectat intreaga tara. Armata libaneza a fost de acord, sambata, sa furnizeze…

- Un raport al Camerei Reprezentanților arata ca hotelul din Washington al fostului președinte american ar fi pierdut zeci de milioane de dolari in perioada in care Donald Trump s-a aflat la Casa Alba. Asta in timp ce ascundea plați primite din partea guvernelor straine, se menționeaza in documentul citat…

- Un hacker in varsta de 25 de ani a fost arestat de politia ucraineana, dupa ce a atacat informatic peste 100 de companii straine si a produs daune de peste 150 de milioane de dolari, relateaza Reuters.

- Apple intentioneaza sa cheltuie in 2021 peste 500 de milioane de dolari pentru promovarea serviciului de streaming Apple TV+, potrivit unei persoane apropiate situatiei citata de The Information, transmite Reuters. Producatorul de iPhone-uri mai intentioneaza ca in 2022 sa mareasca semnificativ…

- Armata americana a facut inutilizabile avioane, vehicule blindate si un sistem de aparare antiracheta inainte de a parasi aeroportul din Kabul in cursul noptii de luni spre marti, a indicat un inalt responsabil militar american, generalul Kenneth McKenzie, citat de AFP. Seful comandamentului central…

- ONU a facut vineri apel la strangerea sumei de 800 de milioane de dolari pentru a acoperi nevoile umanitare actuale din Afganistan, cel putin o treime din populatie urmand a fi afectate de foamete, transmite Reuters. ''Nevoile umanitare sunt catastrofice, sunt pe scara larga si cresc'', a…

- SUA au oferit joi o recompensa de pana la 10 milioane de dolari pentru informatii care pot duce la identificarea sau localizarea actorilor cibernetici rau intentionati care lucreaza in slujba unui guvern strain si care vizeaza infrastructura critica a SUA, informeaza Reuters si AFP. Departamentul…

- Fondatorul si presedintele Amazon.com, Jeff Bezos, va dona 200 de milioane de dolari Smithsonian Institution, pentru extinderea National Air and Space Museum si finantarea unui nou centru educational, aceasta fiind cea mai mare donatie primita de muzeu de la infiintarea sa, in 1846, transmite Reuters,…