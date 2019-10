Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la prezidentiale, Dan Barna, a afirmat la Brasov ca singurul obiectiv al presei este sa „inventeze lucruri despre Dan Barna”, si ca este „singurul candidat atacat ci dusperarea de vechea clasa politica”. De asemenea, acesta este increzator ca va fi ales presedintele Romaniei si ca…

- Sute de persoane au manifestat sambata la Roma pentru a cere demisia primarului Virginia Raggi, la o zi dupa o greva a serviciilor publice impotriva esecului municipalitatii in administrarea capitalei Italiei, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. 'Raggi este pe cale sa faca din orasul nostru…

- „Ceea ce pot sa va spun este ca niciun membru al PSD nu va merge in Parlament sa voteze un govern pana nu ii vede programul de guvernare, pana nu-și asuma ca nu va lua masuri impotriva romanilor. Iar cei care o vor face, vor pleca imediat din partid", a spus Viorica Dancila. „Ne-am saturat…

- In aceste clipe are loc o conferința de presa organizata de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in care vor oferi mai multe detalii despre cazul a doi barbați reținuți, suspectați ca ar fi asasini platiți.

- Ministrul sud-coreean al Justitiei, Cho Kuk, considerat la un moment dat drept posibilul succesor al presedintelui Moon Jae-in, a demisionat luni, dupa doar o luna de mandat, din cauza unor acuzatii de ipocrizie si coruptie.

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, dupa consultarile cu partidele parlamentare pe tema formarii unui nou Guvern, informeaza Administratia Prezidentiala.

- "Demisionam din partidul nostru pe care l-am servit depunand mari eforturi multi ani", a declarat Davutoglu presei in capitala Ankara. El a fost insotit in gestul sau de fostii membri AKP Selcuk Ozdag, Abdullah Basci si Ayhan Sefer Ustun, pe care formatiunea intentiona de asemenea sa ii expulzeze.…

- Protestatarii din Piata Victoriei au aprins luminile telefoanelor, sambata, la ora 21.00. Manifestantii scandeaza „Hotii”, „Demisia” si „PSD, ciuma rosie!”. Traficul rutier a fost inchis in Piata Victoriei, acolo unde sunt prezenti circa 15.000 de oameni. Politistii au deviat complet traficul pe Bulevardul…