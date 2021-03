Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, ca este necesar "sa schimbe abordarea" in Liban, in continuare fara guvern si scufundat intr-o criza socio-economica fara precedent, acuzandu-i indirect pe oficialii libanezi ca au esuat in indeplinirea responsabilitatilor lor, noteaza AFP, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul polonez Mateusz Morawiecki si-au exprimat sustinerea miercuri, in cadrul unei intrevederi la Paris, pentru politica de vaccinare a UE in contextul crizei de COVID-19 si au insistat asupra ''solidaritatii europene'' in acest domeniu, relateaza AFP.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca toate procedurile pentru numirea noilor prefecți sunt finalizate. Orban a explicat ca in cursul acestei saptamani sau cel tarziu saptamana viitoare, Guvernul va numi prefecții in toate județele. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au pledat luni, in cursul unei discutii telefonice, pentru "o stransa cooperare bilaterala si multilaterala" in fata pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor climatice, potrivit unui comunicat al vicepresedintiei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmata a SUA de a se angaja in relatia cu Iranul, si-a oferit serviciile in calitate de mediator onest si a afirmat ca Arabia Saudita si Israelul trebuie, in ultima instanta, sa fie implicate intr-un fel sau altul in acest dosar,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea ca generatia care va implini 20 de ani in 2030 sa fie prima fara tutun si de asemenea a promis joi sa faca mai mult pentru a avertiza asupra pericolelor alcoolului, in cadrul unei strategii pe zece ani pentru combaterea cancerului, relateaza Reuters.…

- Franta a anuntat ca va impune calatorilor care vin din alte tari europene sa prezinte un test PCR. Acesta trebuie sa fie realizat cu 72 de ore inainte de plecare. Regula este valabila incepand de duminica, 24 ianuarie. Decizia a fost prezentata de preșdintele francez, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii…

- Pentru prima data de la incendiul care aproape a distrus-o, catedrala Notre-Dame din Paris a gazduit un concert coral din Ajunul Craciunului, o traditie anuala in Franta. Intr-o concesie a faptului ca edificiul este inca in curs de refacere, coristii purtau casti si costume de protectie, iar publicul…