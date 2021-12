VIDEO Legendara trupă ABBA a lansat prima melodie cu tematică de Crăciun Videoclipul cantecului, lansat vineri, prezinta un grup de elevi care discuta intr-o sala de clasa despre tehnologia pe baza careia vor fi realizate concertele din seria "ABBA Voyage", planificate pentru 2022 in Londra. Tehnologia a fost utilizata pentru a inregistra miscarile membrilor trupei si a le transforma apoi in copii digitale, care vor putea fi vazute pe scena in LondraABBA, considerata drept cea mai de succes trupa pop dupa The Beatles, a revenit recent la activitatea de studiou, cu albumul Voyage , primul dupa aproape 4 decenii de pauza. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

