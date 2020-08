Stiri pe aceeasi tema

- ”Noile spatii de birouri livrate in prima jumatate a anului au fost de aproape 105.000 de metri patrati, in concordanta cu estimarile Colliers International, dar cererea totala in Bucuresti a scazut cu aproape 28%, pana la putin peste 124.000 de metri patrati, in timp ce cererea noua s-a redus la jumatate…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea și Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Galați au derulat in saptamana 15-21 iunie 2020 Concursul de filmulețe…

- Guvernul a adoptat, in ședința de marți, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand de miercuri. De asemenea, vor fi luate și noi masuri de relaxare, in acest context. Iata declarațiile facute de Nelu Tataru: gradinițele, creșele și after-scool-urile iși reiau activitatea pe parcursul veriise…

- Sedinta de Guvern va fi miercuri sau joi, a spus premierul Ludovic Orban, duminica, in Arges. Astfel, Executivul pregateste actele normative care vor cuprinde masurile pentru perioada de dupa 1 iunie, in contextul starii de alerta declarata in urma epidemiei de coronavirus. "Miercuri sau joi, avem de…

- Week-end-ul trecut a adus ridicarea restricțiilor dupa ieșirea din situația de urgența, iar pentru trei barbați din jurul Campinei aceasta s-a tradus prin consum de alcool la volan. Mai mult, doi dintre barbații respectivi nu aveau nici macar permis de conducere, astfel ca polițiștii au avut de intocmit…

- Institutul Național de Sanatate Publica a publicat masurile de relaxare, acestea fiind postate pe site, sambata la pranz. Accesul in mijloacele de transport va fi unul controlat, grupele de pregatire ale elevilor nu trebuie sa fie mai mari de 10 elevi,...

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la adresa de mail [email protected]

- Institutul de Sanatate Publica a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgența. Masurile nu au fost inca adoptate și pot suferi modificari. Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la…