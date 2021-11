Stiri pe aceeasi tema

- Meciul din NBA dintre Detroit Pistons si LA Lakers, desfasurat duminica, a fost intrerupt minute bune, in al treilea sfert, dupa ce LeBron James (Lakers) l-a lovit cu cotul in figura pe Isaiah Stewart (Pistons), informeaza presa internationala.

- Perechea franceza Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a câștigat, duminica, proba de dublu din cadrul Turneului Campionilor.Herbert si Mahut (favoriți 3) au trecut în finala de echipa Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie, cap de serie 2), scor 6-4, 7-6(0). Meciul a durat o ora…

- Atacantul Cristiano Ronaldo a declarat ca jucatorii de la Manchester United nu renunta niciodata, dupa ce echipa a remizat cu Atalanta in Liga Campionilor, scor 2-2, revenind de fiecare data dupa ce a fost condusa, potrivit news.ro."Am crezut pana la final. Mi-am ajutat echipa sa obtina un punct,…

- Meciul din liga a treia argentiniana dintre Huracan Las Heras și Ferro de General Pico a avut parte de scene incredibile. Unul dintre antrenori a fost împușcat chiar la marginea terenului, creându-se o panica de nedescris.În minutul 84 al partidei, la scorul de 3-1 pentru Huracan…

- Dupa ce a debutat duminica, cu capul de afis dintre Los Angeles Lakers si Brooklyn Nets, presezonul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) a continuat luni cu opt meciuri, informeaza cotidianul L'Equipe, citat de agerpres. Miami Heat, fara Jimmy Butler, a obtinut o victorie categorica,…

- DSP Dolj a anunțat astazi, la ora 11.00, ca rata de infectare in municipiul Craiova a ajuns la 6,22/1.000 de locuitori. In acest context, daca incidența se menține și maine peste 6 la mie, clubul FCU Craiova, in calitate de gazda, trebuie sa comunice autoritaților locale in ce scenariu se va disputa…

- Situația economica este principala preocupare la nivelul UE, urmata de mediu și schimbarile climatice și de imigrație, în timp ce sanatatea continua sa fie principala problema la nivel național, cu puțin înainte de situația economica a țarii, arata cel mai recent eurobarometru al Comisiei…

- Cedric Ceballos (52 de ani), fost jucator in NBA, a fost serios afectat de COVID-19 și a trimis un mesaj din spital. Fost baschetbalist la echipe precum la Phoenix Suns, LA Lakers, Dallas Mvericks, Detroit Pistons sau Miami Heat, Cedric Ceballos a fost diagnosticat cu COVID-19 și a fost serios afectat…