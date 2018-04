VIDEO LC: Real -Juve 1-3/ A fost sau nu a fost corect acordat penalti-ul care a decis calificarea?

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea a atins cote paroxistice in finalul partidei dintre Real Madrid și Juvents, 1-3, imediat dupa faza in care arbitrul Michael Oliver a dictat penalty-ul din care Cristiano Ronaldo a inscris golul calificarii. Jucatorii lui Juve s-au napustit asupra centralului britanic, Buffon a fost eliminat,…

- REAL MADRID JUVENTUS LIVE ONLINE STREAM VIDEO TELEKOM SPORT. Meciul REAL MADRID JUVENTUS va fi condus de Michael Oliver, ajutat de asistenții Stuart Burt și Simon Bennett, de adiționalii Martin Atkinson și Andre Marriner, și de rezerva Lee Betts. Alexandru Deaconu este observator de arbitri la mecul…

- Acordarea unei lovituri de la „11 metri” pentru FC Petrolul Ploiești, in minutul 65 al meciului cu CS Tunari, de marți, 3 aprilie 2018, de pe arena Ilie Oana, a adus dupa sine controverse chiar și intre suporterii „lupilor”! Astfel, unii dintre fani susțin, chiar și dupa meci, ca arbitrul galațean Dorin…

- SCM Craiova se afla in fata celui mai important moment din istoria clubului, dubla mansa cu Kastamonu Belediyesi (Turcia) din semifinalele Cupei EHF. Mansa tur va avea loc sambata, in deplasare, ora 16:00, iar SCM Craiova este deja in bloc-start. Echipa condusa de Bogdan Burcea va pleca la noapte…

- Gheata de Aur a Europei este un trofeu foarte ravnit in fotbalul de pe Batranul Continent. La un moment dat, Romania a contat la varful ierarhiei, stabilind borne importante, surprinse in infograficul de mai sus realizat de operatorul internațional de pariuri sportive Betano.com. Acordat an de an celui…

- Intors la Rio de Janeiro, dupa ce a renunțat o perioada la activitatea de ”globetrotter”, in care a participat la show-uri și la partide demonstrative, Ronaldo de Assis Moreira – Ronaldinho, 37 ani, a decis sa intre in politica.

- Garanti Bank a anuntat joi ca a acordat un nou imprumut de 14 milioane de lei producatorului de trenuri electrice multiple si locomotive electrice Softronic pentru productia Hyperion 3, noul tren urmand sa fie lansat in a doua jumatate a anului 2018. ”Hyperion este primul tren electric de multiple…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…