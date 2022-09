Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a intalnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și cu președintele iranian Ebrahim Raisi, in marja Adunarii Generale a ONU, joi. Raisi a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Iran exista libertate de exprimare,…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat vineri ca livrarile sale de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, din motive de „intreținere”. „La 31 august 2022, singura unitate de comprimare a gazelor Trent 60 va fi oprita timp de trei zile, pana la 2 septembrie,…

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova.„Imaginati-va ce inseamna sa se treaca prin Kiev, inseamna…

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui Vladimir Putin, relateaza dpa.Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in Turcia, inainte…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit joi (7 iulie) la Bali, Indonezia, inaintea unei reuniuni G20 in cadrul careia se așteapta ca razboiul dintre Rusia și Ucraina, precum și criza alimentara mondiala pusa pe seama razboiului sa fie in prim-plan. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,…

- Ucraina a anuntat miercuri un schimb de prizonieri cu Rusia – 144 de soldați, dintre care 95 de ”aparatori ai (otelariei) Azovstal” din Mariupol (sud-est), care au luptat in acest oras-port asediat de armata rusa timp de cateva saptamani inainte de a se preda, relateaza AFP. „Este cel mai mare schimb…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…