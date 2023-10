VIDEO. „Lasă maceta, că tragem”. Polițiștii au spart ușa și au intrat peste un bărbat agresiv, în București Un barbat din Sectorul 4 a atacat cu o maceta „mascații” care venisera la el acasa, chemați de mama acestuia. Unuia dintre agenți chiar a reușit sa ii distruga scutul de protecție. Femeia a sunat la 112, speriata ca fiul ei s-a baricadat in casa și este agresiv. Pentru ca nu a deschis ușa, mascații […] The post VIDEO. „Lasa maceta, ca tragem”. Polițiștii au spart ușa și au intrat peste un barbat agresiv, in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

