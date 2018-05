Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou film al lui Lars Von Trier, „The House that Jack Built”, prezentat luni in afara competitiei la Festivalul de Film de la Cannes, a starnit reactii impartite in randul spectatorilor, unii considerandu-l „dezgustator”, altii „tulburator”, in timp ce cativa au parasit sala de cinema cu mult…

- Romania este prezenta in selectiile oficiala si paralele ale celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes cu scurtmetrajul "Albastru si rosu in proportii egale", de Georgiana Moldoveanu, coproductia "Seule a mon mariage", de...

- Regizorul danez Lars von Trier revine la Festivalul de la Cannes, cu un film in afara competitiei, "The House that Jack Built", la sapte ani dupa ce a fost declarat persona non grata de organizatorii prestigiosului eveniment, transmite AFP.

- Cineastul francez Bertrand Bonello va fi presedintele juriului pentru scurtmetraje si al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de la Cannes, pepiniera tinerelor talente provenite din scolile de cinema din intreaga lume, au anuntat vineri organizatorii citati de AFP.…