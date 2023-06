Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din Educație, aflați in cea de-a doua saptamana de greva generala, protesteaza in București și in alte mari orașe ale Romaniei, de-a lungul zilei de 30 mai 2023. UPDATE 11,20 Ministrul Educației, Ligia Deca, a ajuns la sediul Guvernului. De la ora 12, la Palatul Victoria este anunțata o intalnire…

- Nemulțumiți de faptul ca Guvernul taie din bugetul companiei, angajații CFR vor protesta luni, 29 mai, in fața Ministerului Transporturilor și amenința ca vor declanșa greva generala. Potrivit unui comunicat transmis de Fedrația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), ceferiștii…

- Protagoniștii au fost deputatul AUR Dan Tanasa, unul dintre cei mai impulsivi parlamentari din echipa lui George Simion și deputatul PSD Adrian Solomon, cunoscut pentru scandalul pe care l-a facut intr-o șaormerie, in perioada pandemiei.Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar Tanasa l-a imbrancit pe…

- Cladirea de birouri de clasa A este inchiriata aproape in intregime, cu o suprafața disponibila pentru inchiriere de doar 2.800 mp Cladirea de birouri MIRO, localizata pe una dintre cele mai bine conectate artere ale capitalei, șoseaua București-Ploiești, urmeaza sa intampine un nou chiriaș, compania…

- Cea mai mare investitie privata realizata in Iasi, in ultimul deceniu. 54.000 mp de birouri clasa A, 6.000 mp de spatii dedicate restaurantelor si serviciilor .13 companii multinationale, unele cu primul lor birou din regiune. 5.000 de specialisti in IT & automotive. Zona centrala nedezvoltata, transformata…

- Cladirea parlamentului olandez a fost evacuata pentru scurt timp joi dupa-amiaza in urma unei alerte cu bomba ce s-a dovedit falsa, transmite Reuters și Agerpres. Politia locala a anuntat ca o echipa specializata a verificat un pachet in cladirea parlamentului, dupa care le-a permis oamenilor sa revina…

- Odata cu venirea primaverii, la capatul lumii, in Baiuț, primaria a inceput o campanie de ecologizare. Angajații primariei au pornit dintr-un capat al comunei pana in celalalt, invitand și alți cetațeni se ia parte de acțiunea lor. „La cimitirul din Strambu Baiuț, am avut cea mai mare surpriza, neplacuta!!!…

- Florian Wirtz, puștiul minune al formației germane Bayer Leverkusen, este noua ținta a marilor cluburi Europene, care au inceput deja lupta pentru semnatura sa. Deși a ratat prezența la Cupa Mondiala din Qatar din cauza unei accidentari la genunchi, mijlocașul de creație al celor de la Leverkusen este…