VIDEO. Lansatoarele HIMARS au început să fie folosite în Ucraina Presa ucraineana a publicat imagini cu primele doua lansatoare de rachete HIMARS care au inceput deja sa fie folosite pe frontul din Ucraina. „Activitatea a doua lansatoare de rachete HIMARS poate fi deja evaluata pe linia frontului”, se arata intr-o postare publicate pe contul de Twitter al publicației Ukraine 24. ????The work of two HIMARS […] The post VIDEO. Lansatoarele HIMARS au inceput sa fie folosite in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov anunta joi sosirea in tara sa a unor lansatoare de racheta de tip HIMARS, care consolideaza arsenalul militar ar armatei ucrainene impotriva invaziei ruse, relateaza AFP. Sistemele de tip „HIMARS au sosit in Ucraina. Ii multumesc colegului si prietenului…

- Presa ucraineana a fost dat publicitații un videoclip de pe telefonul unui militar rus ucis, in care se poate vedea cum trec ruții granița Ucrainei. Imaginile arata cum trupele rusești forțeaza frontiera cu Ucraina, fara a fi oprite. Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier,…

- Mai multi delfini din Marea Neagra, raniti sau ucisi de sonarele militare antrenate in razboiul din Ucraina, au ajuns pe tarmurile Romaniei, Bulgariei, Turciei si Ucrainei, potrivit cercetatorului sef de la Parcul Natural Limanele Tuzlei din regiunea Odesa din sud-vestul Ucrainei, relateaza CNN. ”De…

- Operatiunea militara de la Moscova se va incheia cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, pentru agentia de presa de stat rusa Tass, potrivit BBC. ”Operatiunea militara speciala…

- Nava amiral a Rusiei Moskva s-a scufundat saptamana trecuta dupa ce ar fi fost lovita de rachete ucrainene, afirma Ucraina, in timp ce versiunea Moscovei a fost ca crucișatorul s-a scufundat din cauza condițiilor meteo in timp ce era tractat dupa ce ar fi explodat munițiile de la bord. Luni, au aparut…

- Nava amiral a Rusiei Moskva s-a scufundat saptamana trecuta dupa ce ar fi fost lovita de rachete ucrainene, afirma Ucraina, in timp ce versiunea Moscovei a fost ca crucișatorul s-a scufundat din cauza condițiilor meteo in timp ce era tractat dupa ce ar fi explodat munițiile de la bord. Luni, au aparut…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a retinut un rus care voia sa mearga in Ucraina pentru a lupta impotriva trupelor ruse. Potrivit agenției de presa ruse TASS, barbatul, identificat drept Maksim Dmitrienko, este acuzat de „participare pe teritoriul altui stat la o formatiune armata neprevazuta…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…