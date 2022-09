Lansarea misiunii Artemis 1 a fost amanata sambata pentru a doua oara. Programata initial pentru ora 20.17, aceasta nu va avea loc din cauza dificultatilor intampinate in faza de alimentare a rezervoarelor, a confirmat directoarea generala Charlie Blackwell-Thompson, citata de AFP. Anularea lansarii este cauzata de noi scurgeri de combustibil, detectate cu cateva ore inainte […] The post VIDEO. Lansarea misiunii Artemis a fost din nou amanata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .