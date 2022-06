Stiri pe aceeasi tema

- Feli Donose a impinit 36 de ani pe 15 iunie, iar de ziua ei, artista a petrecut alaturi de public și de familie, care i-au fost alaturi la spectacolul pe care l-a susținut. Celebra artista se rasfața departe de casa, alaturi de familie și prieteni apropiați. Cu fetița ei, Nora Luna, a trecut printr-o…

- Drama fara margini intr-o familie din comuna Fruntișeni, Vaslui, care a observat dispariția mezinului in varsta de un an și doua luni. Imediat dupa constatarea facuta, parinții au inceput sa-l caute disperați pe micuț, iar ulterior au alertat autoritațile. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru…

- L-ați vazut? Copil de 13 ani din comuna Mihalț, cautat de familie și polițiști. A plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea…

- Protagonistul ediției de astazi a proiectului „Nicaieri nu-i ca acasa” este Eugen Chiriac, trader și unul dintre cei mai buni experți de pe piețele financiare. Tinarul moldovean a munict timp de trei ani peste hotare, in SUA, dar dorul de casa și de cei dragi l-au facut sa revina in R. Moldova pentru…

- O intreaga familie de ucraineni a fost masacrata langa Makariv, o localitate situata la vest de Kiev. Seful Politiei din regiunea Kiev a prezentat imaginile masacrului soldatilor rusi asupra civililor din Ucraina.

- Polițiștii desfașoara activitați de cautare pentru gasirea minorului Onoiu Petrica in varsta de 10 ani, care astazi, in jurul orei 13:00 a plecat voluntar de la familia la care se afla in plasament, pe raza comunei Baia. Minorul este originar din comuna Manastirea Humorului și la momentul dispariției…

- Irina Fodor a fost criticata pentru gesturile pe care le face in direct in preajma lui Ștefan Banica Jr. Cei doi au fost surprinși la domiciliul artistului, fiind iscate speculații privind o relație nepotrivita.Urmaritorii Irinei Fodor i-au scris ca trebuie sa fie mai relaxata: ”Imi place foarte mult…

- Andra are un program incarcat, insa intotdeauna iși face timp pentru copiii sai. Soția lui Catalin Maruța reușește foarte bine sa se imparta intre familie și cariera. David și Eva sunt foarte talentați și reușesc de fiecare data sa iși surprinda parinții. Familia Maruța este apreciata și iubita de fani,…