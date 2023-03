Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 este unul foarte special pentru Lamborghini din doua motive. In primul rand, constructorul italian implinește 60 de ani de cand a lansat primul sau model, 350 GTV. Al doilea motiv special este faptul ca, incepand din acest an, toate modelele noi ale marcii vor fi lansate cu motorizari hibride.…

- Cu mașina in tren. Varianta de calatorie pe distanțe lungi pentru șoferi. Cat ar costa transportul pe calea ferata Autoritațile feroviare au in vedere introducerea serviciului de transport al autoturismelor cu trenul. ”O sa analizam in ce masura pot fi introduse macar pentru serviciile de vara, pentru…

- Tesla Model 3 a ajuns sa fie vandut in Romania la preț de Dacia Duster. Cat costa mașina electrica, cu eco-tichetul Rabla Plus Cea mai accesibila mașina electrica Tesla, Model 3, a ajuns sa coste in Romania, cu eco-tichetul Rabla Plus, aproape cat noul Dacia Duster 4×4 cu toate dotarile și accesoriile…

- Adrian Mititelu Junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, a fost surprins intr-o situație inedita, chiar atunci cand se dadea jos din mașina. Vloggerul Elysium Isac, care are peste 275.000 de urmaritori pe rețeaua de socializare Tik Tok, i-a spus acestuia, la coborarea…

- Un biciclist de 19 ani a fost lovit de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze o intersecție din Bender. Din fericire, acesta s-a ales doar cu o sperietura, fara a suferi traumatisme.Accidentul a avut loc astazi, 9 februarie, in jurul orei 13:40.

- Șoferul care a plonjat cu mașina in raul Dambovița, pe raza comunei Brezoaele, sambata dupa-amiaza, era beat crița. Acesta a cazut de pe un pod dupa ce a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare. Cum a fost ranit in urma evenimentului rutier, barbatul, de 38 de ani, a fost transportat…

- Vizitatorii de la CES 2023 au putut vedea prototipul vehiculului electric zburator Aska A5. Faza industrializarii se apropie.Parerea noastra: nu exista mașina zburatoare. In funcție de cum folosești obiectul, ori e mașina, ori e aeronava – și insistam asupra ideii, deoarece deplasarea prin aer (3D)…

