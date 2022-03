Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Atletico Madrid, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Spaniei, informeaza News.ro. Invingatorii au marcat prin Alba ’10, Gavi ’21, Araujo ’43 si Alves ’49. Pentru Atletico au inscris Ferreira-Carrasco…

- Locuința lui Karim Benzema a fost sparta de hoți, duminica, în timp ce atacantul evolua pentru Real Madrid în meciul contra lui Elche din LaLiga, potrivit presei spaniole citate de L'equipe. Valoarea prejudiciului nu este cunoscuta înca. În locuinta dintr-un cartier…

- Barcelona a reușit sa câștige, duminica seara, meciul din etapa a XXII-a din LaLiga, contra lui Alaves, scor 1-0. Ca urmare a succesului, catalanii sunt pe locul cinci, poziție ce le asigura un loc în viitoarea ediție a Europa League.Golul victoriei a fost marcat pe final, în…

- FC Barcelona a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Alaves, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de De Jong, in minutul 87, scrie news.ro.In minutul 90+1, de la gazde a fost eliminat Mendilibar. Tot in LaLiga,…

- ​Barcelona a obținut o victorie importanta pe terenul celor de la Mallorca (1-0), cu toate ca formația pregatita de Xavi a avut 12 absențe. Ter Stegen a oferit una dintre paradele campionatului, portarul german evitând un gol pe care catalanii l-ar fi putut primi pe finalul disputei. Cu…

- Ateltico Madrid a fost invinsa, miercuri, in depalsare, cu scorul de 2-1 (1-1), de Granada, intr-un meci restanta din etapa a IX-a a campionatului spaniol. Aceasta este a patra infrangere la rand suferita de campioana Spaniei in LaLiga. Oaspetii au condus cu 1-0, dupa reusita lui Joao Felix din minutul…

- Levante, echipa clasata pe ultima poziție în LaLiga, a condus cu 2-0 în meciul cu Valencia, dar nu a reușit sa obțina prima victorie din acest sezon. "Liliecii" au revenit incredibil și s-au impus în etapa a XVIII-a a campionatului spaniol de fotbal. scor 4-3.Levante…

- Suporterii formației Betis Sevilla au oferit o scena impresionanta la pauza meciului disputat de favoriții lor cu Real Sociedad, aruncând cu mii de jucari pe teren înaintea Craciunului, relateaza Insider.În timp ce cele doua echipe paraseau terenul, suporterii au început…