Stiri pe aceeasi tema

- 110 oameni care isi duc traiul pe strazile din Iasi au de astazi un loc in care sa se spele. Congregatia ”Slujitorii Caritatii„ din Iasi a cumparat o rulota echipata cu cabina de dus, masina de spalat, o mica frizerie si un cabinet in care oamenii pot primi asistenta

- Campania de vaccinare este in continua desfașurare cu tot mai mulți romani care se programeaza pentru imunizarea impotriva COVID. Cea mai afectata categorie de oameni sunt cei care nu au domiciliu, și traiesc pe strazi. Aceste persoane sunt la risc și au dreptul de a fi vaccinați, mai ales ca sunt foarte…

- Imagini dramatice au fost filmate, recent, in estul statului american Utah. Mai multe persoane au fost surprinse de o avalanșa puternica, informeaza BBC . „O avalanșa uriașa tocmai a coborat. M-am acoperit, dar nu a funcționat”, a spus unul dintre oamenii prinși in zapada. O persoana a trebuit sa-și…

- Inca o noapte in care persoanele fara adapost au primit ajutor, sub forma unui ceai cald și a unui pachet cu alimente. Poliția Locala Pitești a sprijinit aceasta acțiune, desfașurata in cadrul unui program ce este derulat de peste 10 ani in județul Argeș, implementat de catre Asociația „Sfinții Spiridon…

- Meteorologii anunța ca s-a inregistrat cea mai geroasa noapte din an! Din cauza temperaturilor polare, oamenii strazii au fost duși de voluntari in adaposturi, iar persoanele care au calatorit cu trenul s-au confruntat cu intarzieri enorme, dupa ce șinele s-au deformat.

- „Trebuie sa facem o evaluare a strategiei de comunicare, sa facem o evaluare a performanțelor sistemului de a administra vaccin. Cele doua duc la o a treia componenta, care este convingerea oamenilor sa se vaccineze. Daca aratam profesionalism, buna organizare, simplitate in a accea serviciul de vaccinare…

- Mai multe biserici din Roma au amenajat spatii de dormit pentru oamenii strazii. Ei sunt testați inainte de a fi primiți in micile dormitoare improvizate in biserici, intre orele 19 și 9. Au la dispozitie un pat, o noptiera, acces la baie și sursa de caldura.