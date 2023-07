Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv miercuri, in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi luat 10.000 de euro de la o doctorița in schimbul unui post sub conducerea sa. Curtea de Apel București a respins apelul DNA, dupa ce Tribunalul Giurgiu il achitase…

- Curtea Poliției a fost transformata in balci in comuna Scoarța, din județul Gorj, unde primarul a organizat zilele localitații. Garajele autospecialelor de Politie au fost amenajate cu mese si scaune pentru cei care consuma mici și bere, iar la intrarea in sediul Poliției au fost amplasate aparate de…

- Fostul primar al sectorului 5 Cristian Popescu Piedone scapa de inchisoare in dosarul „Colectiv”. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au admis, miercuri, recursul in casație formulat de Piedone, au anulat sentința data de instanțele inferioare (Tribunalul, respectiv, Curtea de Apel București),…

- Orban și colegii sai din Forța Dreptei au imparțit, in plenul Parlamentului, cate 3 trandafiri roșii și cate un formular de Adeziune la PSD, parlamentarilor din Partidul Național Liberal care au votat investirea Guvernului Ciolacu. Momentul lui Ciolacu de a citi in Parlament discursul de investire a…

- Orașul Odesa de la Marea Neagra este sub ape in urma ploilor torențiale, in timp de Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac rusesc cu drone Shahed de fabricație iraniana, care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Anunțul a fost facut de reprezentanții armatei ucrainene. Potrivit acestora,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri, suspendarea executarii condamnarii de 7 ani cu inchisoarea primita in 2017 de omul de afaceri Puiu Popoviciu pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara…

- O fetița in varsta de 5 ani, din comuna Scoarța, județul Gorj, a ajuns la spital, dupa ce a fost mușcata de caine fara stapan pe ulița satului. Copilul se juca pe strada cand a fost atacat de caine. Din fericire, parintii erau in apropiere și au intervenit imediat. Ei au dus-o de urgenta la […] The…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…