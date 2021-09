VIDEO | La un pas de tragedie, în Vaslui. Copil salvat de la înec de un tată-erou Copilul s-a panicat cand si-a dat seama ca nu mai poate iesi din bazin si a inceput sa tipe. A fost auzit de cativa parinti care isi insoteau copiii la antrenamentele de pe terenul alaturat. Unul dintre ei nu a stat pe ganduri, a sarit in apa și l-a scos pe copil. ,,M-am aruncat dupa el. Era panicat, inghițise multa apa. A sunat cineva la ambulanța, a venit cat de repede a putut, copilul este bine’’, a precizat tatal-erou.,,Copilul este bine, nu avea apa in plamani, a fost scos la timp din apa. Acum e in afara oricarui pericol, insa a fost transportat la spital pentru mai multe investigatii”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

