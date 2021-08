Traficul intre Valcea si Sibiu este complet paralizat dupa accidentul care a avut loc in jurul orei 13.30 pe Valea Oltului, in zona Lazaret. Patru masini in care se aflau noua oameni au fost implicate. Șase persoane au fost ranite, iar un tanar de 30 de ani a decedat. La mai bine de cinci ore […] The post VIDEO La cinci ore de la accidentul de pe Valea Oltului, coloanele de mașini se intind pe aproape 20 de kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .