- Actrita Caroline Sunshine, o fosta vedeta Disney, se va alatura biroului de presa al presedintelui american Donald Trump, scrie bbc.com, conform news.ro.Sunshine, in varsta de 22 de ani, a aparut in „Shake It Up” – un serial despre dansatori adolescenti, in perioada 2010 – 2013. Artista a…

- Loredana Groza are 47 de ani, dar arata incredibil de bine. Vedeta a marturisit, insa, ca nu ține nicio dieta pentru a se menține intr-o forma fizica de invidiat. Loredana Groza este una dintre cele mai renumite artiste din Romania, care a reușit sa ramana in atenția publicului de la debut pana in prezent,…

- Olivia Steer și Andi Moisescu au fumat cu ani in urma, insa au renunțat dupa ce tatal fostei prezentatoare de televiziune a murit de cancer. Olivia Steer și Andi Moisescu s-au cunoscut in 2002 . Formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi și au impreuna doi baieți, David și Luca. Olivia Steer…

- Luana Ibaka, fosta soție a lui Cabral, pare sa fie o femeie extrem de ocupata. Si, in puținul timp liber, abia apuca sa mai manance. Și, normal, nu o face singurica, pentru ca, așa cum e și normal, mancatul este și un act social... Mai exact, reporterii Spynews.ro au surprins-o pe Luana Ibacka, cu un…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- Cum faci sa iți menții pielea mereu tanara și sa ții departe ridurile? Atunci cand mananci ce trebuie, este de ajuns sa consumi, in mod regulat, o salata miraculoasa plina de nutrienții de care are nevoie pielea.

- Razboi total intre Luana Ibacka și Iulia Albu. Totul a pornit dupa ce fosta soție a lui Mihai Albu i-a criticat ținuta realizatoarei TV, in cadrul rubricii de la WowBiz, despre care a spus ca este total neinspirata. „Nu cred ca are niște nasturi cusuți pe o carpa, dupa care a fost legata la gat. Niciodata…