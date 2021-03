Stiri pe aceeasi tema

- Oana Sirbu continua seria marturisirilor surprinzatoare. Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a ajuns sa joace in faimosul film „Liceenii”, celebra artista a vorbit și despre relația cu fostul ei soț, Virgil, dar a dezvaluit și cine a mai cerut-o in casatorie. Tu te-ai fi așteptat la asta?

- Dana Budeanu lovește din nou. Celebra creatoare de moda a starnit valuri de reacții in online dupa ce a fost invitata la podcastul lui Damian Draghici de pe Youtube. Ce a marturisit controversata vedeta despre pandemia de coronavirus. Fanilor nu le-a venit sa creada. Dana Budeanu, declarație surprinzatoare…

- Andreea Mosneagu, din echipa Razboinicilor, a parasit competitia Survivor, din Republica Dominicana, din cauza unei accidentari pe care a suferit-o in timpul concursului. Tristetea pe care a resimtit-o in urma plecarii a fost insa diminuata odata ce a ajuns acasa, in Romania, unde a asteptat-o o surpriza…

- Fostul premier a vorbit despre episodul in care a fost implicat dupa moartea lui Diego Maradona cand a postat pe twitter un mesaj aproape identic cu cel al lui Gary Lineker. „Unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile a decedat la varsta de 60 de ani, dupa ce a suferit un stop…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Cerere in casatorie emoționanta la Arieșeni: Un tanar militar din Alba și-a surprins iubita pe partie Data de 23 ianuarie 2021 a fost una de ținut minte pentru un cuplu din Alba Iulia, veniți cu prietenii la schi pe partia de la Arieșeni. Tanarul si-a luat inima in dinti si…

- Laurette are toate motivele sa fie fericita. S-a aflat acum ca a fost ceruta in casatorie de catre iubitul pe care l-a ținut ascuns, in ultimele 4 luni. Cu toate ca mulți și-ar pune semne de intrebare, dupa o relație atat de scurta, ea crede ca iubirea lor este suficient de puternica pentru o casnicie,…

- Reprezentanții Partidului Democrat din Moldova recunosc ca țara noastra este condusa de ambasadorul SUA, nu de voința poporului. Despre aceasta a scris pe pagina sa de pe rețelele sociale, deputatul in parlament din partea PSRM, politologul Bogdan Țirdea, comentind mesajul consilierului municipal din…

- Georgiana Lobonț se mandrește cu doi copii frumoși, dar recunoaște ca deși este o mama tanara, iși pierde repede rabdarea, motiv pentru care deseori iși mai pedepsește copiii. Artista trece direct la fapte cand i se umple paharul, chiar daca i se rupe sufletul.