Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si alte 20 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse duminica in nord-vestul Columbiei, unde echipe au fost dislocate pentru a incerca sa salveze supravietuitorii, au anuntat autoritatile, relateaza luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul italian a decretat duminica starea de urgenta pentru insula Ischia din sudul Italiei, unde sambata dimineata s-a produs o alunecare de teren, provocata de ploi torentiale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie a murit si circa 10 persoane erau date disparute sambata, in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice pe insula italiana Ischia, transmit Reuters, dpa si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- 13 persoane sunt date disparute pe insula Ischia, in urma unei alunecari de teren produse sambata dimineața și cauzata de ploile abundente, transmite agenția ANSA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale a dus la moartea a trei persoane in nordul Venezuelei, a anuntat luni presedintele Nicolas Maduro, la o saptamana dupa ce un incident similar a facut peste 50 de victime, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte 25 au fost date disparute duminica, in naufragiul unui vapor, pe un rau, in nordul Bangladeshului, anunta politia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in alunecari de teren in El Salvador, ca urmare a ploilor torentiale care cad in aceasta perioada a anului in America Centrala, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O alunecare de teren provocata de ploi torentiale a ucis cel putin 14 persoane si a ranit sapte in vestul Nepalului, au precizat sambata autoritatile in timp ce echipele de salvare efectuau cautari la fata locului pentru regasirea altor 10 oameni dati disparuti, informeaza Reuters. Fii la…