- Din imagini se oberva cum barbatul aflat in scaunul rulant a patruns pe partea carosabila, pe la trecerea de pietoni. Este ocolit de un autoturism, apoi, la cativa metri distanta de trecerea de pietoni este lovit din plin de un autoturism. Victima, a fost proiectata din scaunul cu rotile pe…

- Persoana care a depozitat ilegal mobilier și moloz in zona strazii Calea Victoriei din Turda a fost depistata! A fost sancționata, dar și obligata sa incarce obiectele in autospeciala societații... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii prahoveni au depistat in Bucuresti un barbat, de 30 de ani, din Ploiesti, banuit ca ar fi utilizat o arma in incidentul petrecut la spitalul judetean luni. Acesta a fost condus la sediul IPJ Ph, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.Luni seara, un barbat a ajuns la spital,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei din Cluj fac cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt. Din cercetari a rezultat ca in perioada 9-11 iunie 2018, persoane necunoscute ar fi patruns, prin fortarea portierei, intr-un autoutilitara parcata…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 1 Politie - desfasoara cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt.”Din cercetari a rezultat ca, în perioada 9.06-11.06.2018, persoane necunoscute…

- Poliția este in continuare in alerta, in cazul exploziei produsa joi dimineața la Cluj, unde un barbat a fost ranit. Polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zona și au identificat o persoana suspecta, care in noaptea dinainte, in jurul orei 2,30, a trecut prin zona. Suspectul este un barbat…

- Un barbat de aproximativ 40 de ani a suferit un accident pe camp, in zona localitatii Cermei. „Persoana are piciorul prins la un motocultor. Intervine la fata locului Detasamentul Ineu cu o autospeciala de descarcerare și elicopterul SMURD. Persoana, un barbat aproximativ 40 de ani se afla pe camp”,…

- Este de notorietate deja in Carei faptul ca nicio camera de supraveghere din jurul monumentelor vizate de provocatori nu este eficienta si nu satisface cerintele pentru care a fost achizitionata. De cate ori a fost pangarit bustul lui Avram Iancu din centrul orasului niciuna din camerele din jur nu…