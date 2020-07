Stiri pe aceeasi tema

- Portarul bianconero Gianluigi Buffon e titular la Juventus in derby-ul cu Torino și joaca meciul 648 in Serie A, depașind performanța lui Paolo Maldini (647) La 42 de ani, Gigi Buffon și-a prelungit contractul cu Juventus pentru inca un sezon și, chiar daca nu mai joaca meci de meci, e mereu gata sa-și…

- Derby della Mole: Juventus - Torino, se joaca sambata, de la ora 18:15, atunci cand liderul din Serie A primește vizita rivalei locale, clasata pe poziția a 15-a. Alex Sandro, Mattia de Sciglio, Merih Demiral și Sami Khedira vor absenta in tabara gazdelor, iar Chiellini este incert. De partea cealalta,…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, a punctat superb in victoria campioanei en-titre din Serie A contra celor de la Genoa (3-1). In minutul 56, Ronaldo a marit avantajul echipei sale, in urma unui șut in forța de la aproximativ 20 de metri. Portarul Mattia Perin nu a putut interveni.…

- Formatia Lazio Roma a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Torino, in etapa a 29-a din campionatul Italiei. Stefan Radu a fost integralist la Lazio, echipa care s-a apropiat in clasament la un punct de Juventus, anunța news.ro.Pentru Lazio au marcat Immobile '48 si Parolo '72.…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ieșit din izolarea la domiciliu și a revenit, marti, la antrenamentele echipei Juventus. Atacantul portughez a reluat pregatirea dupa 72 de zile de pauza, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo a iesit din izolarea la domiciliu. Dupa o absenta de 72 de zile, perioada…

- Adrien Rabiot (25 de ani), mijlocașul francez al lui Juventus, s-ar putea desparți dupa doar un sezon de „Batrana Doamna”. Aflat pe Coasta de Azur, Adrien nu s-a acomodat in Serie A și numai in Anglia ar putea caștiga la fel. Strainii lui Juventus au inceput sa se intoarca la Torino, in perspectiva…

- Cristiano Ronaldo s-a mutat din Funchal și a ieșit sa se antreneze pe terenul lui Nacional, fara ca autoritațile sa fie deranjate ca a rupt carantina. Pana sa revina la Torino, unde antrenorul Maurizio Sarri il așteapta luni, alaturi de ceilalți jucatori straini ai lui Juventus, portughezul Ronaldo…