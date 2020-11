Cantareata pop australiana Kylie Minogue a lansat saptamana trecuta cel de-al 15-lea album de studio din discografia sa, intitulat ''Disco'', care ar putea face istorie in clasamentele muzicale britanice daca va ajunge pe prima pozitie, noteaza Reuters. In ciuda bogatului sau palmares, care include un premiu Grammy si trei BRIT awards, Kylie Minogue spune ca ar fi ''incredibil'' daca ''Disco'' ar ajunge in fruntea clasamentelor muzicale din Regatul Unit, transformand-o astfel in prima artista solo cu albume clasate pe primul loc in topurile britanice…