VIDEO: Kurzii din Siria opresc operațiunile comune ale SUA după atacurile turcești Forțele Democratice Siriene, grupul susținut de SUA care a ajutat la infrangerea jihadiștilor din Statul Islamic in Siria, a oprit toate operațiunile antiteroriste comune ca urmare a bombardamentelor turcești asupra zonei sale de control, a declarat vineri un purtator de cuvant. Forțele kurde din Siria, susținute de SUA și care au ajutat la infrangerea Statului Islamic in aceasta țara, au anunțat acum ca opresc toate operațiunile antiteroriste comune cu coaliția condusa de SUA in aceasta țara, ca raspuns la atacurile continue ale armatei turcești in zonele pe care le controleaza. Luptatorii kurzi,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile de pe rețelele de socializare arata consecințele unui atac cu rachete asupra orașului Azaz, din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, marți (22 noiembrie). Atacul a ucis cinci civili și a ranit alți cinci, au spus o asistenta de la un spital local și un activist local. Printre morți se…

- Videoclipuri obținute de Reuters au aratat mulțimea furioasa care a rasturnat baricadele poliției din strada. Aceștia protesteaza impotriva restricțiilor de covid din Guangzhou, China. Dintre toate focarele recente din China, Guangzhou are cel mai mare numar de cazuri, noile infecții zilnice cu COVID-19…

- Apararea aeriana siriana a doborat duminica rachete israeliene deasupra provinciei Homs, a anunțat agenția de presa de stat SANA, in ceea ce surse militare au declarat ca a fost un atac asupra unei importante baze aeriene siriene, transmite Reuters. Televiziunea de stat siriana a postat o scurta inregistrare…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 53 au fost ranite duminica (13 noiembrie) cand o explozie a zguduit o strada pietonala aglomerata din centrul Istanbulului. Ambulanțele s-au grabit sa ajunga la fața locului pe bulevardul Istiklal, plin de oameni, pe care poliția l-a izolat rapid. Zona,…

- Videoclipurile publicate pe rețelele de socializare joi (10 noiembrie) au aratat soldați ucraineni in apropierea unei autostrazi la 30 de mile nord-vest de orașul Herson, controlat de ruși. Un alt grup – in video difuzat și de televiziunea naționala ucraineana – a susținut ca a recucerit orașul din…

- Profesorul de economie Douglas Diamond a spus ca a fost bucuros sa afle ca la convorbirea de dimineața devreme, de la 3:45 de luni (10 octombrie), nu a fost o farsa, ci mai degraba un apel telefonic de la comitetul pentru premiul Nobel din Suedia. Diamond a aflat ca face parte dintr-un trio de economiști…

- Autoritatea irlandeza de reglementare in domeniul confidențialitații datelor a fost de acord sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) rețelei de socializare Instagram , in urma unei investigații privind modul in care aceasta a gestionat datele copiilor, a declarat un…

- O nava de razboi turceasca a acostat in Israel pentru prima vizita de acest fel din ultimii zece ani, in contextul in care relațiile cu aliații americani se imbunatațesc dupa o disputa apriga pe tema cauzei palestiniene. Fregata Kemalreis a acostat sambata la Haifa in cadrul manevrelor NATO in Marea…