- Actrita Kristen Bell a prezentat miercuri in premiera "Queenpins", o comedie inspirata din fapte reale in care joaca rolul unei regine a inselaciunilor, imprevizibila si de succes, relateaza EFE. Kristen Bell, imbracata intr-un compleu lejer din doua piese in tonuri calde si un body negru,…

- Jennifer Hudson a fost regina covorului rosu la premiera mondiala a filmului "Respect", inspirat din viata legendarei cantarete de muzica soul Aretha Franklin, relateaza EFE. Jennifer Hudson, castigatoarea Oscarului pentru cea mai buna actrita in rol secundar in filmul "Dreamgirls" (2006), a stralucit…

- La sosirea sa miercuri la premiera filmului "The Story of My Wife", prezentat la Festivalul de la Cannes, actrita americana Sharon Stone a devenit regina incontestabila a covorului rosu, datorita rochiei sale impresionante, o creatie haute couture a casei de moda Dolce &Gabbana, relateaza EFE,…

- Pe 3 iunie, Paula Chirila și Bogdan Farcaș alaturi de Anca Dinicu și Cosmin Teodor Pana vor sarbatori Aniversarea celor 20 de ani de la casatorie, in premiera la Teatrul George Ciprian Buzau. Aniversarea este povestea unei zi speciale din viața unei familii normale, ziua in care echilibrul…

- „The Little Things”, cu Denzel Washington, proiectat in premiera la Cinematograful București. Sambata, 19 iunie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera, filmul „The Little Things”, cu Denzel Washington, Jared Leto și Rami Malek in rolurile principale,…

- Actrita Nicole Kidman a sarbatorit 20 de ani de la lansarea filmului "Moulin Rouge!" publicând pe Instagram mai multe fotografii de la filmari, potrivit News.Povestea de dragoste dintre poetul Christian (Ewan McGregor) si curtezana Satine (Nicole Kidman) plasata la sfârsitul…

- Comedia „Fatherhood”, cu Kevin Hart in rol principal, noi episoade din serialele „Lupin” si „Too Hot to Handle” se numara intre premierele Netflix din luna iunie, conform news.ro Initial programat sa fie lansat in cinematografe de Sony, „Fatherhood” spune povestea unui barbat care se gaseste…