VIDEO. Kosovo închide principalul punct de trecere a frontierei după un blocaj rutier în Serbia Kosovo și-a inchis miercuri cel mai mare punct de trecere a frontierei, dupa ce protestatarii au blocat frontiera de partea sarba pentru a-și susține rudele etnice din Kosovo care refuza sa recunoasca independența țarii, transmite Reuters. Dupa ce alte doua puncte de trecere a frontierei sarbe au fost inchise din 10 decembrie din cauza unor […]

