Senatul gazduieste de marti, pentru o perioada de trei zile, primul Summit Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9), un eveniment organizat de presedintele forului superior al Legislativului, Calin Popescu Tariceanu si de Stanislaw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Poloneze. In calitate de gazda a evenimentului, presedintele Senatului l-a primit pe seful statului Klaus Iohannis, in pofida relatiilor incordate intre cei doi precum si a boicotului la care a apelat al doilea om in stat pentru evenimentele de la Cotroceni.