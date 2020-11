Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19, subliniind ca cele care au fost luate pana in prezent nu mai sunt suficiente.



"Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi multi, prea multi care au decedat si trebuie sa fim foarte realisti: sunt necesare masuri ferme, masuri mai ferme, pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile care s-au luat pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national, precum: scolile sa treaca toate in online,…