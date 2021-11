Stiri pe aceeasi tema

- Romania are una dintre „cele mai scazute” rate de emisii de gaze cu efect de sera pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, a declarat, marti, la Glasgow, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca tara noastra se angajeaza sa creasca, in viitor, procentul de energie electrica provenita din surse…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 1-2 noiembrie, la Summitul liderilor mondiali care va avea loc in cadrul Conferintei Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), la Glasgow (Scotia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord). Potrivit…

- Virgil Popescu a declarat, joi, la CNE Cernavoda, ca Romania are nevoie de noi surse de energie. “Ne aflam astazi intr-un moment-cheie, la fel de important atat pentru noi, cat si pentru generatiile urmatoare. Romania are nevoie de noi surse de energie si, mai mult, de surse stabile de energie curata,…

- Globalworth, principalul investitor de birouri din Europa Centrala și de Est și liderul pieței de birouri din Romania, anunța ca incepand cu luna iulie 2021 toate cele 16 cladiri de birouri din portofoliu vor folosi 100% energie verde din surse regenerabile. Globalworth deține 16 birouri incadrate in…

- PREȚUL la energie electrica pentru fabrici se DUBLEAZA: „Reacție inflaționista incredibila, greu de anticipat” Prețul la energie electrica pentru fabrici se dubleaza: „Reacție inflaționista incredibila, greu de anticipat” In ziua in care partidul aflat la guvernare iși alegea noua conducere, semnalele…

- Enel, E.ON, Electrica și CEZ sunt cei mai mari furnizori de energie electrica din Romania pentru clienții finali, avand impreuna peste 52% dintr-o piața care numara circa 8,9 milioane de clienți casnici. Libertatea a intrebat aceste companii cum explica explozia prețurilor din ultima perioada. Green…

- Administratia SUA doreste sa treaca de la 4% astazi la 45% in urmatorii 29 de ani in ceea ce privește energia solara. Un lucru bun este ca pretul panourilor solare a scazut dramatic in ultimul deceniu, devenind astfel cea mai ieftina sursa de energie din multe parti ale tarii. Guvernul SUA…