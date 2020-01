Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie va genera un deficit de 6% in 2021 si de 7% in 2022. Asemenea deficite, atrage atentia Consiliul Fiscal, sunt foarte greu de imaginat ca fiind de acceptat de catre piete si indica nevoia de masuri grabnice de corectie.…

- Consiliul Fiscal estimeaza un deficit bugetar de 4,8% din PIB, pentru 2020: “Majorarea pensiilor cu 40% are loc pe un derapaj bugetar de proportii deja existent” Consiliul Fiscal (CF) estimeaza un nivel probabil al deficitului bugetar pentru anul 2020 cuprins intre 4,6 - 4,8% din PIB, de…

- Majorarea programata a punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 ar avea loc in contextul unui derapaj bugetar de proportii deja existent, este de parere Consiliul Fiscal al Romaniei. Chiar fara aceasta masura estimarea CF privind deficitul bugetar pentru anul curent este de 3,8 -…

- "Este o chestiune care va fi analizata si discutata de Guvern, dar este dorinta noastra comuna sa crestem pensiile si acest lucru a fost in repetate randuri subliniat", a spus Klaus Iohannis, potrivit news.ro. Intrebat daca a solicitat premierului Ludovic Orban sa aiba loc majorarea pensiilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocatiilor si a pensiilor depinde de evolutia economica. Premierul a precizat insa ca isi doreste aceste cresteri, insa nu va fi luata nicio decizie „care sa afecteze evolutia economiei pe termen lung". Ministrul Finantelor…

- Klaus Iohannis a vorbit, joi seara, Despre sistemul de pensii și despre ceea ce se va face in perioada urmatoare pentru a crește veniturile."Am spus-o de mai multe ori și am avertizat. Este nevoie de o abordare serioasa la pensii. PSD-ul a ignorat aceste avertismente și au aparut inechitați…

- Pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis. Si asta in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR, organisme financiare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca pensiile speciale ale parlamentarilor pot fi eliminate, in timp ce ale magistratilor si ale militarilor nu, avand in vedere ca ''exista tratate internationale si hotarari de Curte Constitutionala''.Citește și: La cateva zile dupa alegeri,…