Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca multe reforme nu au fost inca demarate si ca exista "restante" in Parlament, context in care a facut apel la parlamentari sa le arate romanilor ca "ii respecta prin actiunile lor". "Sunt multe restante care isi asteapta rezolvarea, multe reforme legislative care inca nu au fost demarate. Parlamentarii au datoria de a pune in aplicare ce au promis. Atentie, nu le cer sa vorbeasca despre asta, ci le cer rezultate. De vorbit este usor, insa oamenii s-au saturat de discursuri sterile, de vesnicele promisiuni neonorate, vor sa vada mai putin scandal…