VIDEO Klaus Iohannis: În această seară, Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat Ludovic Orban și-a depus în aceasta seara mandatul de prim-ministru desemnat, a anunțat președintele Klaus Iohannis. El a precizat ca miercuri va avea consultari cu partidele parlamentare, iar cel mai probabil la finalul zilei va anunța propunerea sa de prim-ministru.Programul consultarilor președintelui Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui premier

Cele mai importante declarații ale președintelui:În aceasta seara, domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnatMotivația este pe cât de simpla, pe atât de clara. Regulamentul activitaților comune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

