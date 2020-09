Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ziare, vineri este ultima zi de campanie electorala. Pentru posturile de televiziune ultima zi este joi. Cu toate acestea, candidatii nu vor putea sta linistiti. Nu-i opreste nimeni sa se plimbe prin teritoriu. Evident fara sa imparta materiale de propaganda. Pe ultima suta de metri ajuta si…

- Parlamentarii USR nu vor participa la votul pentru motiunea de cenzura de luni, a anuntat presedintele uniunii, Dan Barna, adaugând ca initiativa PSD este o tentativa de "a provoca o criza politica cu trei luni înaintea alegerilor la termen". "România nu are…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…

- "Daca aș putea, m-aș duce la el sa ii cer unul sa ma vaccinez eu. Nu conteaza de unde il iei. Important este ca dupa 3 luni sa nu il faci și sa innebunești. Chiar daca și fiica lui Putin s-a vaccinat. Klaus Iohannis a facut bine cum a declarat. Ce ar fi putut sa zica: "Romani, din respect pentru…

- Potrivit unui sondaj realizat in Franta, 32% dintre persoanele chestionate in perioada 23 - 24 iulie au declarat ca nu ar fi de acord sa fie vaccinati daca va exista un vaccin impotriva Covid, scrie Huffington Post, conform Mediafax.Dar desi un vaccin este vazut drept solutia pentru a scapa…

- "1. Eu consider in continuare ca internarea fortata a celor asimptomatici este o mare greseala - acestia trebuie sa stea acasa izolati ( daca incalca izolatea sa fie sanctionati foarte dur - dar solutia sa bagam pe toata lumea in spitale este si mai rea , chiar imposibila - spitalele vor fi pline…

- Traian Basescu sustine ca noi nu avem nevoie de o noua lege pentru a aplica masurile de prevenire a pandemiei de coronavirus, fostul presedinte declarand ca Romania a adoptat in urma cu peste 10 ani regulamentul Organizației Mondiale a Sanatații privind combaterea pandemiilor. „Orban, fugi la palatul…

