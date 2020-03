Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut marți o serie de declarații despre prioritațile Statului, dar și ale cetațenilor in lupta cu noul virus, coronavirus. Cele mai importante declarații ale președintelului Iohannis Riscul unei pandemii ramane ridicat. Europa este in stare de mobilizare Trebuie sa fim uniți sa acționam ca o adevarata familie Suntem responsabili sa […] Citește VIDEO Klaus Iohannis despre coronavirus: Respectați cu strictețe masurile luate de Guvern in Alba24 .