- Starea de urgența nu va fi prelungita dupa 15 mai – a anunțat cu puțin timp in urma președintele Iohannis. Ceea ce presupune o relaxare a masurilor și restricțiilor. Respectand anumite condiții speciale, se vor redeschide cabinetele stomatologice, muzeele și saloanele de coafura. In 15 mai expira starea…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Conform prevederilor legale, dupa emiterea decretului, acesta trebuie aprobat de plenul reunit al Parlamentului in termen de 5 zile. Joi, 16 aprilie, parlamentarii vor decide prin vot soarta decretului prezidențial. Daca plenul respinge adoptarea acestui document, președintele Iohannis trebuie sa emita…

- Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, vor fi suspendate cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Starea de urgenta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis…

- Autoritațile braziliene au impus stare de urgența ca urmare a pandamiei de coronaviurs. Restricțiile afecteaza restaurantele și transportul public din Rio de Janeiro și Sao Paulo. Restricțiile sunt valabile pentru o durata inițiala de 15 zile incepand cu data de 17 martie. Citeste si:STARE…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, taie avantul parlamentarilor care iși doreau sa vina cu amendamente la decretul prin care președintele Klaus Iohannis a instituit starea de urgența. El arata faptul ca Parlamentul nu poate aduce modificari ci doar sa aprobe sau nu acest decret.Citește și: Un…

- STARE DE URGENTA in Romania. Autoritatile au precizat ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…