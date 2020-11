Stiri pe aceeasi tema

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca a discutat personal cu președintele Klaus Iohannis, iar dupa alegerile parlamentare nu va fi niciun lockdown.

Rezultate inregistrate in partidele disputate, miercuri, in etapa a 14-a a Ligii a II-a: Aerostar - ASU Poli Timisoara 2-2

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca alegerile parlamentare vor avea loc la data stabilita de lege – 6 decembrie. „Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie iar in ce priveste gestionarea pandemiei, Parlamentul a aprobat o lege speciala, Legea 55, care…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ce se va intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie. ”Cu cat am putea sa le amanam?” Ce se intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 Șeful statului a anunțat miercuri ca alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca PSD, pe care il considera "cel mai corupt partid", primeste inca "un cadou", acela de a putea decide cand vor avea loc alegerile parlamentare.Aprecierile vin in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarile…

- Dupa ce Nicusor Dan a reusit sa o invinga pe Gabriela Firea la alegerile locale, fiind sustinut de USR-PLUS si PNL, Emil Boc a anuntat o noua posibila colaborare la alegerile parlamentare. "Nicusor Dan nu iesea primar fara PNL. A fost o decizie inteleapta din punct de vedere strategic a PNL-ului.…

- Nimeni nu il mai crede pe acest „gogosar incompetent” care a devenit si premier, a mai spus fostul președinte. „Cat pot sa mai cred in acest rebut politic care se numeste Ludovic Orban, cand ne-a pus intr-o situatie incredibila – cu o saptamana inainte de expirarea dreptului de a depune liste,…

- "Primarul Gabriela „PSD” Firea fuge de bucuresteni, fuge de bilantul catastrofal de la primarie, fuge de sigla de partid. Nu poate fugi insa de alegerile de peste o luna, din 27 septembrie. Nicusor Dan il desconsidera pe Traian Basescu la alegerile locale: Exista doua persoane care pot castiga: Eu…