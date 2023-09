Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5:00 – Liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat, marti dimineata, pe teritoriul Rusiei, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud, relateaza AFP. “Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu un tren privat”, a declarat…

- Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca a fost verificata o zona foarte mare și confirma ca s-au gasit bucați care ar putea fi dintr-o drona, insa nu reprezinta o amenințare pentru populație. Potrivit Antena 3 CNN, mai multe…

- Rusia a lansat in noaptea de marți spre miercuri un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania. In timpul unui atac cu drone de aproape…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a criticat gestionarea „iresponsabila” de catre guvernul sau a inundatiilor legate de recenta furtuna Khanun, au informat marti media de stat, scrie AFP, potrivit Agerpres. Filmarile lor il arata pe Kim intr-un camp de orez inundat din zona Nampho, in apa pana la genunchi,…

- Fortele Navale Romane face verificari in zona Costinești, dupa ce s-a semnalat faptul ca o a doua mina marina ar pluti in largul Marii Negre. O mina marina ar fi explodat, luni dimineața, in zona digului din fata Hotelului Forum. Ministerul Apararii Nationale a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa,…

- Publicația independenta rusa Mediazona a identificat, intr-o investigație realizata impreuna cu BBC Rusia, numele a 30.003 militari ruși uciși pana acum in cele 17 luni de razboi in Ucraina. Potrivit investigației, care s-a bazat strict pe consultarea surselor deschise, 1.351 de soldați ruși au murit…

- Ședința importanta la PNL luni dimineața, prima la care participa toata conducerea partidului. Președintele PNL, secretarul general și prim-vicepreședinții partidului s-au reunit cu miniștrii și secretarii de stat, discuțiile fiind axate pe prioritațile guvernamentale și pe pachetul privind masurile…

- Comisia Electorala rusa a anuntat, joi, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP. „Alegerile” regionale vor avea loc in cele patru provincii ucrainene pe care Rusia susține…